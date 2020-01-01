Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера

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Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Государственную думу.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности "системы автоматизированного проектирования". Специальность, ученая степень, звание: Инженер - системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук.

Действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

С 1989 по 1992 год – аспирант Московского станкоинструментального института.

В 1992 – 1995 гг. – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 годах - заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем Министра Российской Федерации по налогам и сборам. С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года Мишустин стал президентом группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") - одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.

6 апреля 2010 года распоряжением председателя правительства Российской Федерации В.В.Путина № 507-р "О руководителе Федеральной налоговой службы" Мишустин назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Михаил Мишустин – автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.