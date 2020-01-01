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Похолодание в стране придет в феврале, заявили метеорологи

Общество, 14:05 16 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Считаем, что февраль будет все-таки холоднее января, температура будет ниже. Такие у нас предварительные прогнозы, что февраль может быть холоднее, даже заметно холоднее января. Это не значит, что он будет суперхолодным, я говорю в сравнении с январем. Снег тоже еще может быть, но пока не будем торопиться", — сказал метеоролог.

По предварительным данным синоптиков, в Тюменской области в феврале столбики термометра днем покажут в среднем минус 10-15 градусов, ночью опустятся до отметки минус 35 - это в первые 10 дней февраля. Затем станет теплее. Сохранится малооблачная погода.

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