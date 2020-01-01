Тюменцев приглашают в "Музыкальную гостиную"
| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во ВКонтакте
Музейный комплекс им. И. Я. Словцова приглашает любителей музыки услышать звуки классической гитары в исполнении выпускника колледжа искусств Даниила Архиреева, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.
Прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, мелодии народных танцев разных народов в современной обработке. "Музыкальная гостиная" проходит каждую пятницу в 18 часов в музейном комплексе по адресу ул. Советская, 63.
Вход свободный, возрастная категория 0+. Телефон для справок: (3452) 45-35-90.