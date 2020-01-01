  • 20 января 202020.01.2020понедельник
  • USD61,5333
    EUR68,5358
  • В Тюмени -10..-12 С 5 м/с ветер северо-восточный

На Ямале лучший творческий коллектив получит губернаторский грант в миллион рублей

Общество, 09:51 20 января 2020

tarkdshi.yam.muzkult.ru | Фото: tarkdshi.yam.muzkult.ru

Миллион рублей получит творческий коллектив, выигравший губернаторский грант на Ямале, сообщает ИА "Север-Пресс".

Конкурс на присуждение творческим коллективам губернаторского статуса стартовал в округе. Статус присваивается за особо значимый вклад в развитие театрального, музыкального, хореографического искусства и высокое исполнительское мастерство.

Творческие коллективы должны создавать программы, участвовать в культурных акциях, торжественных мероприятиях, посвященных памятным, знаменательным событиям в истории и современной жизни на Ямале и за его пределами, оказывать творческую и методическую помощь другим коллективам округа.

Торжественное вручение свидетельства будет проходить ежегодно в день празднования очередной годовщины со дня образования округа. Статус присваивается только одному творческому коллективу, который должен будет один раз в пять лет его подтверждать.

Ранее губернаторский статус получили образцовый танцевальный коллектив "Палитра" из Лабытнанги, ансамбль национальный песни "Сёётэй Ямал" из Салехарда, ансамбль народных инструментов "Калинка" из Тарко-Сале, ансамбль танца "Огни Сибири" из Ноябрьска и оркестра народных инструментов "Ямал" из Ноябрьска.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты губернатора , творчество , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:51 20.01.2020На Ямале лучший творческий коллектив получит губернаторский грант в миллион рублей
09:40 20.01.2020Иностранным студентам ТюмГУ помогают адаптироваться к жизни
09:07 20.01.2020Тоболяков приглашают на экстремальную экскурсию по Тюремному замку
08:56 20.01.2020Ступень космической ракеты может упасть под Тобольском