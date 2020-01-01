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В Тюмени должник заплатил штраф в двенадцать миллионов рублей

Происшествия, 10:59 17 января 2020

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Исполнительное производство на 12 млн рублей закрыли тюменские судебные приставы. Этот штраф жителю Турции назначили в 2015 году за попытку дачи взятки, сообщает ФССП России по Тюменской области.

Иностранец был осужден за взятку должностному лицу, инцидент произошел в Волгограде. Гражданину Турции был нужен вид на жительство в России, за его отсутствие ему грозил штраф в 400 тыс. рублей.

Тогда мужчина предложил работнику миграционной службы заплатить лично ему сумму вдвое меньше штрафа. Взяткодателя разоблачили на следующий день. За это ему назначили штраф в шестидесятикратном размере - 12 млн рублей.

Выплачивать штраф мужчине разрешили по частям, 200 тыс. рублей в месяц. Турецкая компания, сотрудником которой является мужчина, пообещала ему помогать в выплате штрафа. Затем организация перевела работника из Волгограда в свой филиал в Тюмени.

Из-за серьезной суммы долга приставы запретили мужчине выезд за границу. Это заставило его погасить штраф досрочно, так как он решил навестить родственников в Турции.

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# взятка , судебные приставы , Турция , штрафы

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