Самые популярные лечебные курорты назвали в России

| Фото: сайт правительства Республики Крым | Фото: сайт правительства Республики Крым

Самые популярные лечебные курорты в России находятся в Крыму, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT и НИИ реабилитации и курортологии.

По словам экспертов, в Краснодарском крае наиболее популярны Анапа, Сочи, Горячий Ключ, Ейск, а также курорты рядом с Геленджиком и Туапсе.

Среди курортов Ставропольского края специалисты выделили Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.

В Крыму популярностью пользуются Евпатория, Саки, Феодосия, Крымское приморье и Южный берег Крыма.

"Традиционные российские здравницы перестают быть просто местом лечения и отдыха — они становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей", — отметили в институте.

По данным специалистов, в 2019 году в российских санаторно-курортных организациях отдохнули 6,4 млн человек, в том числе 1,5 млн детей.