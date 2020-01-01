К середине недели в Тюмень придет кратковременное потепление

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменчивой будет погода в Тюмени в ближайшую неделю, с 20 по 26 января. По данным центра Фобос, в начале периода жителей региона ждет похолодание и снегопады. А уже в середине недели ожидается кратковременное потепление до минус 4 градусов.

В Тюмени 20 января снежно, дневная температура воздуха не превысит 10 градусов мороза.

21 января осадки маловероятны, днем столбики термометров опустятся до минус 16 градусов.

22 января вновь пойдет снег и потеплеет до минус 7 градусов.

23 января ожидаются осадки и повышение температуры воздуха до 4 градусов ниже ноля.

С 24 января начнется понижение температуры, в этот день похолодает до минус 10 градусов.

В выходные, 25 и 26 января, дневная температура воздуха составит от 14 до 16 градусов мороза.

Любовь Голышева