Голышмановскую школу закрывают на карантин из-за пневмонии

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Карантин из-за внебольничной пневмонии вводится на 10 дней в Голышмановской средней школе № 1 с 21 января. Количество заболевших школьников – 14.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отдела образования администрации Голышмановского городского округа Галина Павлова.

"Заболеваемость детей внебольничной пневмонией по итогам недели: с 13 по 19 января и за выходные дни возросла и составляет 14 школьников. Есть рекомендации Роспотребнадзора, в которых указано, что необходимо закрыть школу № 1 на карантин на 10 дней. Заболевшие - дети разного возраста. Общее количество учащихся в школе № 1 - 1 тысяча 35. Высокая плотность классов, поэтому было решено ввести карантин", - рассказала она.

Школу № 1 закрывали на карантин из-за пневмонии и в прошлом учебном году. Тогда заболевших было 11 человек.

Внебольничная пневмония – это острое заболевание с симптомами инфекции нижних дыхательных путей, которое сопровождается температурой, кашлем, болями в груди и одышкой.

"На период действия карантина будут продезинфицированы все воздушные фильтры, вытяжки, вентиляционные ходы здания, обработаны игрушки, компьютеры, предметы мебели. Помещения обработаем с помощью облучателей для обеззараживания воздуха", - сказала Галина Павлова.

Обучение на время карантина никто не отменял. У каждого учителя есть персональный компьютер с выходом в интернет. Дети каждый день будут получать задания, педагоги проконтролируют их выполнение дистанционно.

Во время карантина педагоги проведут мониторинг заболеваемости. В прошлом году карантин был продлен, добавила начальник отдела образования.

Анжела Лебедева