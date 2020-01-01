  • 20 января 202020.01.2020понедельник
  • USD61,5333
    EUR68,5358
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер северо-восточный

В Тюмени открывают сервисные пункты для сотрудников общественного транспорта

Общество, 19:21 20 января 2020

"Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Сервисные пункты для сотрудников общественного транспорта открывают в Тюмени. Первый такой пункт появился на конечной остановке "ул. Таллинская" в Войновке. Второй пункт обустроен на остановке "ул. Институтская", сообщает администрация Тюмени.

Каждый комплекс имеет общую площадь около 80 кв. метров. В нем есть: комната отдыха с креслами, телевизором, местами для зарядки мобильных устройств; зона приема пищи со столами, стульями, микроволновой печью; туалетные комнаты; комната для хранения уборочного инвентаря и набора воды; система отопления и вентиляции.

﻿

"Обустройство конечных остановочных пунктов местами отдыха призвано, в первую очередь, способствовать обеспечению безопасности дорожного движения, – отметил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Ташланов. – В расписании рейсовых автобусов в соответствии с законодательством предусмотрены обеденные перерывы, а также время на влажную уборку салонов автобусов. В сервисных пунктах для этого созданы все условия".

По словам Евгения Ташланова, планируется увеличить число таких комплексов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# общественный транспорт , остановки , сервис , Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 20.01.2020В Тюмени открывают сервисные пункты для сотрудников общественного транспорта
19:00 20.01.2020Россияне смогут покупать красивые автомобильные номера
18:49 20.01.2020Творческий конкурс к юбилею Петра Ершова проходит в Ишиме
18:38 20.01.2020Жители Урала предпочли купить новогодние елки на рынках