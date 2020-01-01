В Тюмени открывают сервисные пункты для сотрудников общественного транспорта

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Сервисные пункты для сотрудников общественного транспорта открывают в Тюмени. Первый такой пункт появился на конечной остановке "ул. Таллинская" в Войновке. Второй пункт обустроен на остановке "ул. Институтская", сообщает администрация Тюмени.

Каждый комплекс имеет общую площадь около 80 кв. метров. В нем есть: комната отдыха с креслами, телевизором, местами для зарядки мобильных устройств; зона приема пищи со столами, стульями, микроволновой печью; туалетные комнаты; комната для хранения уборочного инвентаря и набора воды; система отопления и вентиляции.

"Обустройство конечных остановочных пунктов местами отдыха призвано, в первую очередь, способствовать обеспечению безопасности дорожного движения, – отметил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Ташланов. – В расписании рейсовых автобусов в соответствии с законодательством предусмотрены обеденные перерывы, а также время на влажную уборку салонов автобусов. В сервисных пунктах для этого созданы все условия".

По словам Евгения Ташланова, планируется увеличить число таких комплексов.