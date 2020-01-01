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На перекрестке Профсоюзной и Циолковского отключат светофор

Общество, 08:19 21 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре светофора отключат в Тюмени 21 января, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 17 часов объекты на пересечениях ул. Боровской с ул. Энергостроителей и ул. Таллинской.

С 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут отключат светофор на перекрестке ул. Профсоюзной и ул. Циолковского, а также объет Т-7 на ул. Профсоюзной.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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