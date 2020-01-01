От ученых принимают заявки на экспедицию "Ямал-Арктика 2020"

| Фото: правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

Заявки на участие в научно-исследовательский экспедиции "Ямал-Арктика 2020" начал принимать Российский центр освоения Арктики, сообщает пресс-служба Ямала.

Ученые и научные коллективы, планирующие полевые исследования на территории округа, получат логистическую и материально-техническую поддержку, а также возможность провести работы на базе научно-исследовательских стационаров на полуостровах Ямал и Гыдан, на о. Белый и районе Полярного Урала.

Заявки на участие в комплексной научно-исследовательский экспедиции "Ямал-Арктика 2020" принимаются на сайте Российского центра освоения Арктики. Исследования должны носить комплексный характер и отвечать задачам развития округа и Арктической зоны России. Приоритет отдается многолетним работам, направленным на получение новых знаний об экологических процессах, протекающих в регионе, с прогнозом на будущее, разработку научно-обоснованных рекомендаций по сохранению и поддержанию благоприятного статуса редких видов животных и птиц.

В рамках экспедиции продолжится изучение популяций белых медведей, редких видов птиц и диких северных оленей, мониторинг многолетнемерзлых пород на научно-исследовательском стационаре "Васькины Дачи" в центральной части полуострова Ямал.

В 2020 году Российский центр освоения Арктики продолжит укомплектовывать материально-техническую базу научно-исследовательских стационаров. Будут заказаны новые жилые и рабочие модули для ученых. В планах организовать еще один стационар, место для которого будет определено, исходя из потребностей научного сообщества.