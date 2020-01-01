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Россиянка стала обладательницей титула "Миссис Вселенная"

Общество, 16:37 22 января 2020

инстаграм Ксении Вербицкой | Фото: инстаграм Ксении Вербицкой

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная-2020, сообщает РИА Новости.

Обладательнице титула 43 года, у нее четверо детей. Она занимается аргентинским танго и увлекается литературой.

"Меня вдохновляла и поддерживала моя семья, друзья. Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство", — рассказала Ксения Вербицкая.

В финале конкурсантки соревновались в дефиле, творческих конкурсах и рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.

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# конкурс красоты

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