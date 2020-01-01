"Тюменский десант" готов к выездам в районы области

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО" — "Тюменский десант" стартует 24 января. Церемония открытия пройдет в Тюменском индустриальном университете (ул. Республики, 47) в 11 часов.

Как сообщает пресс-служба ТИУ, на мероприятии ребята получат путевки на выезд: студенты поедут в Ярковский Ишимский и Голышмановский районы. С 24 января по 2 февраля в регионе будут работать сборные студенческие отряды "Красная звезда" и "Тюменский соболь", "Хаски" и "Буревестник". В состав отрядов вошли студенты ТИУ, ГАУСЗ, ТюмГУ, ТюмГМУ и Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ), а также МГУ им. М. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, УрГУПС и Казанского федерального университета.

Добровольческие дружины проведут тематические лекции по здоровому образу жизни, кибербезопасности, профориентация для школьников, спортивные состязания с молодежью и творческие концерты для местного населения. Студенты помогут пожилым людям по хозяйству, будут чистить памятники и обелиски от снега.

"Отряды хорошо подготовлены к выезду: выбран и утвержден комсостав, прошла школа "Тюменского десанта". Отряды разработали занятия для школьников, обновили символику и атрибутику отрядов, сформировали раздаточный материал. Накануне состоялся показ концертных программ", — рассказала куратор акции в Тюменской области, командир регионального отделения РСО Анастасия Досхоева.

В 2020 году проект "Тюменский десант" реализуется с использованием средств Фонда президентских грантов. На выделенные средства ребята закупили аппаратуру для проведения мероприятий, материалы для мастер-классов и подарки для ветеранов.

2020 год на законодательном уровне назван Годом памяти и славы, поэтому особое внимание бойцы уделят теме Великой Отечественной войны и сохранению исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны.

"В каждом населенном пункте, куда приезжают "десантники", они вместе со школьниками чистят от снега территорию около памятников и обелисков, дворовые территории и крыши домов ветеранов, одиноких пенсионеров, помогают им по хозяйству. Ребята также встретятся с местными ветеранами", – рассказала Анастасия Досхоева.

Отряд "Соболь" возглавляет студент ТИУ Александр Скиба, он участвует в акции уже третий раз: впервые выехал в 2018 году, а в 2019-м участвовал в городском этапе акции. Боец признался, что рад стать командиром отряда, ведь новые трудности только закаляют дух. Девиз по жизни — "Горы по колено!".

Впервые "Тюменский десант" появится в Тобольском районе, туда отправится отряд "Буревестник", который создали по инициативе руководителей и бойцов студенческих отрядов Тобольска.

"Ребят начальных классов будут удивлять мастер-классами по прикладному творчеству, а для подростков волонтеры проведут уроки по доврачебной помощи, профориентации и игру по станциям, на которой школьники узнают, какой яркой и насыщенной может быть студенческая жизнь", — прокомментировала боец студенческого педагогического отряда "Енот" Валерия Васильева.

Напомним, в декабре бойцы "Тюменского десанта" провели мастер-классы для тюменских школьников по изготовлению значков и кормушек для птиц, а также сыграли с младшими школьниками в подвижные игры. Старшеклассники погрузились в мир профессий и здорового образа жизни. Также десантники выступили с концертом в госпитале для ветеранов войн и встретились с ветеранами Великой Отечественной войны.