Уральский государственный академический русский народный хор приедет в Тюмень с концертом

| Фото: kto72.ru/ | Фото: kto72.ru/

Уральский государственный академический русский народный хор выступит в Тюмени с юбилейным концертом, посвященным 75 -летию коллектива.

Концерт пройдет на сцене Тюменской филармонии 13 февраля, начало в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Хор организован в июле 1943 года при Свердловской филармонии. Вокалистам аплодировали более чем в 50 странах мира. Уральский государственный академический русский народный хор — хранитель традиций самобытного народного искусства Урала, городского и горнозаводского фольклора.

Основатели коллектива – известный музыковед и фольклорист Лев Христиансен, балетмейстер, исполнительница характерных танцев Ольга Князева, хормейстер Неонилла Мальгинова.

В репертуаре ансамбля – обработки народных песен и авторские композиции, уже воспринимающиеся как народные - "Уральская рябинушка", "Едут новоселы", "Белым снегом", "Под окном черемуха колышется" и другие.

Цена билета: 300-700 рублей. (6+).