  • 24 января 202024.01.2020пятница
  • USD61,9515
    EUR68,6856
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

Уральский государственный академический русский народный хор приедет в Тюмень с концертом

Общество, 09:05 24 января 2020

kto72.ru/ | Фото: kto72.ru/

Уральский государственный академический русский народный хор выступит в Тюмени с юбилейным концертом, посвященным 75 -летию коллектива.

Концерт пройдет на сцене Тюменской филармонии 13 февраля, начало в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Хор организован в июле 1943 года при Свердловской филармонии. Вокалистам аплодировали более чем в 50 странах мира. Уральский государственный академический русский народный хор — хранитель традиций самобытного народного искусства Урала, городского и горнозаводского фольклора.

Основатели коллектива – известный музыковед и фольклорист Лев Христиансен, балетмейстер, исполнительница характерных танцев Ольга Князева, хормейстер Неонилла Мальгинова.

В репертуаре ансамбля – обработки народных песен и авторские композиции, уже воспринимающиеся как народные - "Уральская рябинушка", "Едут новоселы", "Белым снегом", "Под окном черемуха колышется" и другие.

Цена билета: 300-700 рублей. (6+).

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# концерт , Уральский хор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:27 24.01.2020Тюменским школьникам расскажут о "Дороге жизни"
09:05 24.01.2020Уральский государственный академический русский народный хор приедет в Тюмень с концертом
08:54 24.01.2020Молодежный форум "Нефтяная столица" пройдет в Югре
08:32 24.01.2020В Губкинском началось строительство домов для специалистов социальной сферы