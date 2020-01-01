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Названы самые популярные среди молодых предпринимателей сферы деятельности

Экономика, 12:46 24 января 2020

Министерство экономического развития РФ | Фото: Министерство экономического развития РФ

Сфера услуг стала самым популярным направлением деятельности для предпринимателей в возрасте до 35 лет. Данные приводит Российский центр содействия молодежному предпринимательству, сообщает Министерство экономического развития РФ.

Молодые бизнесмены организуют спортивные клубы, юридические агентства, сети кафе и караоке. Также распространено социальное предпринимательство: сети пансионатов для пожилых людей и инвалидов, театры, центры детского массажа и мануальной терапии.

Еще одна популярная сфера для начинающих бизнесменов – интернет-предпринимательство: интернет-маркетинговые агентства, компании – разработчики программного обеспечения и дизайнерские компании.

Средний возраст молодого предпринимателя в России составляет 27 лет. Больше всего молодых бизнесменов проживают в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане и Омской области.

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# молодые предприниматели , предприниматели , сфера услуг

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