Названы самые популярные среди молодых предпринимателей сферы деятельности

| Фото: Министерство экономического развития РФ | Фото: Министерство экономического развития РФ

Сфера услуг стала самым популярным направлением деятельности для предпринимателей в возрасте до 35 лет. Данные приводит Российский центр содействия молодежному предпринимательству, сообщает Министерство экономического развития РФ.

Молодые бизнесмены организуют спортивные клубы, юридические агентства, сети кафе и караоке. Также распространено социальное предпринимательство: сети пансионатов для пожилых людей и инвалидов, театры, центры детского массажа и мануальной терапии.

Еще одна популярная сфера для начинающих бизнесменов – интернет-предпринимательство: интернет-маркетинговые агентства, компании – разработчики программного обеспечения и дизайнерские компании.

Средний возраст молодого предпринимателя в России составляет 27 лет. Больше всего молодых бизнесменов проживают в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане и Омской области.