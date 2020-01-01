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Координатор проекта "Том Сойер фест" Владимир Скалдин прочтет лекцию тюменцам

Общество, 18:38 24 января 2020

"CreativeMornings | Tyumen | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "CreativeMornings | Tyumen | Тюмень" во ВКонтакте

Координатор проекта "Том Сойер фест" в Тюмени Владимир Скалдин проведет лекцию в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) 26 января в 10 часов, сообщают организаторы.

Студент-архитектор Владимир Скалдин станет спикером лекции-завтрака проекта CreativeMornings. Он расскажет, почему важно помнить корни и беречь традиции. Координатор проекта "Том Сойер фест" акцентирует внимание на том, какое значение имеет историческое наследие для людей, города и бизнеса.

Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Отметим, проект по восстановлению исторической среды "Том Сойер фест" пришел в Тюмень в 2018 году. Тогда волонтеры подарили новую жизнь деревянному дому на ул. Пароходская. В 2019 году участники фестиваля привели в порядок старый дом на ул. Льва Толстого, 50 в областной столице.

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# исторические памятники , лекция

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18:38 24.01.2020Координатор проекта "Том Сойер фест" Владимир Скалдин прочтет лекцию тюменцам