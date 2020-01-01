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Ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса

Общество, 10:39 26 января 2020

Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.

По его словам, ученым уже удалось успешно изолировать вирус, в настоящее время отбирают его штамм. Кроме того, центр в настоящее время проводит скрининг лекарственных препаратов от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1 тыс. 975 зараженных, из них 56 скончались.

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# вакцина , вирус , Китай , Медицина

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