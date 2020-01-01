Новый тренер ФК "Тюмень" поработал в трех странах

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Старшим тренером ФК "Тюмень" стал 56-летний Сергей Попков, начинавший этот сезон в "КАМАЗе" из Набережных Челнов, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В качестве главного тренера Сергей Попков возглавлял команды трех стран. В России он работал с клубами из Волгоградской, Московской области, Краснодарского края, Ижевска, Ярославля и Астрахани. В Латвии Сергей Попков был главным тренером "Динабурга", а в Казахстане – "Окжетпеса", с которым стал чемпионом местной первой лиги.

В 2014 году опытный наставник помогал нынешнему рулевому "Тюмени" Игорю Меньщикову в клубе "Зенит-Ижевск".

Есть в трудовой биографии новичка сибирского клуба и пост министра спорта и туризма Волгоградской области. Примечательно, что на нем он сменил нынешнего тренера вратарей "Тюмени" Тимура Касимова.