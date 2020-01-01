Тюменская область наращивает темпы жилищного строительства

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Более 1,5 млн кв. м жилья построено в регионе в 2019 году, это на 17% больше, чем в 2018 году, рассказал заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"По предварительным данным, план по вводу жилья мы выполнили. В рамках реализации жилищных программ в 2019 году жилищные условия в Тюменской области улучшили 2 тысячи 800 семей, в том числе 476 работников бюджетной сферы из Тюмени и Тобольска. Кроме того, жилье получили 568 молодых семей и 536 детей-сирот", - сообщил заместитель губернатора.

Для жителей региона, относящихся к льготным категориям населения, в 2019 году приобрели 177 квартир. Еще 87 таким гражданам предоставили социальные выплаты на приобретение жилья за счет федерального бюджета. В 2019 году улучшили жилищные условия 28 ветеранов Великой Отечественной войны.

"По данным на начало 2020 года, в нашем регионе вновь поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилье два ветерана Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы они обязательно получат квартиры", - сказал Сергей Шустов.

В 2020 году в Тюменской области планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 700 тыс. кв. м жилья. По данным на 1 января 2020 года, в регионе строятся более 2,8 млн кв. м жилья.

В наступившем году на реализацию жилищных программ в Тюменской области планируется направить 5,2 млрд рублей. В результате жилищные условия смогут улучшить 2,7 тыс. семей.

Евгений Бабенко