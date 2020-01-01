"Моржи" впервые посоревнуются в Ишиме

| Фото: департамента спорта администрации Тюмени | Фото: департамента спорта администрации Тюмени

Первый открытый Кубок Ишима по зимнему плаванию пройдет 29 февраля. Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал организатор – руководитель ресурсного центра "Мир" Артем Елисеев.

"Я понял, что эта ниша в Ишиме пустует, решил сначала сам попробовать, а после понять, нужно ли зимнее закаливание ишимцам. После длительной подготовки – выход на балкон, холодный душ, обливание на улице – принял участие в соревнованиях в Тюмени. Ледяной заплыв на 25 метров принес шквал положительных эмоций и понимание, что нужно внедрять моржевание, закаливание и зимнее плавание в Ишиме", - рассказал Артем Елисеев.

Он добавил, что за помощью в организации и реализации проекта обратился в "Федерацию зимнего плавания России", вице-президент которой Алексей Салмин поддержал начинание.

По словам Артема Елисеева, если после проведения открытого Кубка поступит хорошая обратная связь от участников мероприятия и жителей Ишима и Приишимья, то в планах у ресурсного центра "Мир" не только проведение подобных кубков, но и создание центра закаливания и зимнего плавания. Планируется открыть его на базе спорткомплекса "Локомотив", который находится на берегу реки Ишим, где и будет вырублен бассейн во льду. Ишимские "моржи" будут в него окунаться и после греться в сауне.

Возраст участников открытого Кубка не ограничен, но на детей нужно предоставить заявление от родителей, справку от врача и страховку жизни и здоровья ребенка.

Напомним, ресурсный центр "Мир" реализовывает уже не первую программу спортивной направленности. В его копилке проведение международных соревнований по воркауту, а в планах на март – открытие площадки для смешанных боевых единоборств. Тренер прошел обучение в Москве, заказан октагон – восьмиугольную ринг-клетку для тренировок и соревнований.

Все мероприятия проводятся при поддержке Тюменской областной думы и администрации Ишима.

Инна Кондрашкина