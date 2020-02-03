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На Ямале запретили продажу снюса несовершеннолетним

Общество, 18:32 03 февраля 2020

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Вконтакте | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Вконтакте

Закон, запрещающий реализацию и распространение бестабачных никотиновых смесей несовершеннолетним, принят на Ямале, сообщает правительство округа.

Нарушителей ждет административный штраф. Для граждан он составляет от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 12 тыс. рублей, для юридических – от 20 до 50 тыс. рублей.

Решение о запрете продажи детям и подросткам опасных никотиновых смесей было принято в округе после нескольких случаев отправления. По поручению главы региона на территории ЯНАО действует рабочая группа при окружной антинаркотической комиссии по профилактике распространения снюсов.

С начала 2020 года Роспотребнадзор совместно с полицией в ходе рейдов в торговых точках выявил 64 партии снюсов. Вся продукция арестована и изъята из оборота.

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# снюс , Ямал

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