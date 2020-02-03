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Тюменский ансамбль "Росстань" представляет Россию на фестивале в Индии

Общество, 19:05 03 февраля 2020

ckit72.ru | Фото: ckit72.ru

Тюменский фольклорный ансамбль "Росстань" представляет Россию на международном фестивале ремесел и культуры "Сураджкунд мела". Мероприятие проходит в Индии с 1 по 16 февраля, сообщает центр культуры и творчества "Тюмень".

"Росстань" - единственный представитель России на фестивале. Ансамбль получил приглашение к участию от посольства Республики Индии в России. На фестиваль отправилась делегация из тринадцати артистов.

Основная идея фестиваля – представить публике разнообразие сельских самобытных ремесел, народных песен, музыки и танцев. Свои творения на Surajkund International Crafts Mela представляют более четырехсот лучших мастеров Индии. Традиционно ярмарку сопровождает обширная культурная программа, в которой участвуют приглашенные фолк-коллективы из других стран. На открытых сценах выступают исполнители классических индийских танцев, разыгрываются театральные сценки из эпических поэм Махабхарата и Рамаяна, проходят концерты традиционной музыки.

Фольклорный ансамбль "Росстань" является лауреатом всероссийских и международных фестивалей. Ансамбль реконструирует обрядовый фольклор старожилов и новопоселенцев Тюменской области. Коллектив активно участвует в организации престольных праздников области и города, пропагандирует декоративно-прикладное творчество, бисероплетение, плетение поясов, изготовление обрядовых кукол.

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# народное творчество , Росстань , фестиваль , фольклор

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