4 февраля в Тюмени тепло, но ветрено
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Минус 7 - минус 3 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 4 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo. К вечеру потеплеет до минус 1 градуса, к ночи синоптики обещают 0 градусов.
Ожидаются пасмурная погода и снег.
Южный ветер будет дуть со скоростью 6-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.
Атмосферное давление пониженное - 741-742 мм. рт. ст.
Заход солнца в 17 часов 11 минут. Долгота дня 8 часов 38 минут.