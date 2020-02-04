4 февраля в Тюмени тепло, но ветрено

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 7 - минус 3 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 4 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo. К вечеру потеплеет до минус 1 градуса, к ночи синоптики обещают 0 градусов.

Ожидаются пасмурная погода и снег.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное - 741-742 мм. рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 11 минут. Долгота дня 8 часов 38 минут.