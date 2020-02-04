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  • В Тюмени -2..-4 С 7 м/с ветер южный

4 февраля в Тюмени тепло, но ветрено

Общество, 07:30 04 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 7 - минус 3 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 4 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo. К вечеру потеплеет до минус 1 градуса, к ночи синоптики обещают 0 градусов.

Ожидаются пасмурная погода и снег.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное - 741-742 мм. рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 11 минут. Долгота дня 8 часов 38 минут.

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# погода в Тюмени

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