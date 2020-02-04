Руководителем управы Ленинского административного округа стал Александр Ильин

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

33-летний Александр Ильин назначен руководителем управы Ленинского административного округа. Соответствующее распоряжение подписал глава города Тюмени Руслан Кухарук.

Ранее Александр Ильин возглавлял МКУ "Единый центр оперативного реагирования города Тюмени".

В 2003 году он с золотой медалью окончил Академическую гимназию при Тюменском государственном университете. В 2008 году он с красным дипломом окончил Тюменский государственный университет (Институт государства и права), специальность "Юриспруденция", специализация "Конституционное и муниципальное право". В 2011 году успешно окончил аспирантуру Тюменского государственного университета. Имеет ученую степень кандидата юридических наук. В 2019 году успешно прошел обучение в Московской школе управления "Сколково" по направлению "Управление региональными проектами развития".

Трудовую деятельность начал с третьего курса университета в организациях частных форм собственности. Позднее перешел на муниципальную службу в департамент городского хозяйства администрации Тюмени. После этого работал в структурах, подведомственных исполнительным органам государственной власти Тюменской области. Возглавил МКУ "Единый центр оперативного реагирования города Тюмени". Опыт работы — более 13 лет.

"Единый центр оперативного реагирования, который возглавлял Александр Дмитриевич, активно взаимодействует со всеми структурами и организациями, а также отрабатывает вопросы жителей, оперативно реагируя на все проблемы. На базе центра были организованы службы обработки экстренных вызовов, информирования населения и единая дежурно-диспетчерская. Центр не раз признавался лучшим в области и одним из лучших в стране по качеству работы. Руководители управ также всегда действуют оперативно, взаимодействуют с жителями и решают вопросы населения в рамках своей компетенции. Это ответственное направление деятельности, которое и возглавит Александр Дмитриевич", — сказал глава города.