Юг Тюменской области станет сервисным центром по обслуживанию арктических проектов

Сергей Корепанов | Фото: duma72.ru Сергей Корепанов | Фото: duma72.ru

Юг Тюменской области станет сервисным центром по обслуживанию проектов, которые реализуются в Арктике. Такое положение, как отметил на традиционной пресс-конференции посвященной итогам 2019 года, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, содержится в "Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2025 года".

"Этот документ принят в декабре прошлого года, и содержит ряд моментов, которых нет в программе "Сотрудничество", - пояснил он. - Предполагается значительно поднять роль юга Тюменской области в освоении Северного морского пути, в реализации проекта "Северный широтный ход". Разумеется, речь идет не только о том, чтобы предприятия юга Тюменской области выступали как проектировщики или обеспечивали научное сопровождения проектов, но и были подрядными организациями и вели работы непосредственно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах".

Программа "Сотрудничество", по словам спикера областного парламента также будет работать по всем 11 направлениям. Из 42 млрд рублей, которые планируется на программу "Сотрудничество" в 2020 году - 29 млрд – будут направлены на строительство и реконструкцию дорог.

Межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр, созданный на базе Тюменского государственного университета в рамках национального проекта "Наука", и объединяющий научный потенциал юга области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, также будет способствовать укреплению и развитию экономических и социальных связей трех субъектов РФ.

Борис Олейник