  • 10 февраля 202010.02.2020понедельник
  • USD63,4720
    EUR69,6288
  • В Тюмени -12..-14 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Интегрированные уроки "Сохраняя память" пройдут в школах региона

Общество, 08:34 10 февраля 2020

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Интегрированные уроки "Сохраняя память" пройдут в школах Тюменской области для учащихся 5-11 классов, сообщает Тюменской областной поисковый центр.

Они будут представлять цикл занятий по истории и информатике, в ходе которых школьники изучат историю Великой Отечественной войны, обучатся работе с электронными базами данных, создадут электронный архив данных о родственниках, участвовавших в войне, и разместят информацию на портале "Стена Памяти". На итоговом уроке ребята расскажут о судьбе своих родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Презентация проекта "Сохраняя память" в Тюмени состоялась 6 февраля. Специалисты областного поискового центра совместно с экспертной группой учителей по истории и информатике обучили преподавателей школ города алгоритму проведения интегрированных уроков.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , День Победы , обучение , Стена памяти

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:45 10.02.2020Как сохранить и улучшить зрение расскажут тюменцам на лекциях
08:34 10.02.2020Интегрированные уроки "Сохраняя память" пройдут в школах региона
08:23 10.02.2020В Тюмени пройдет вечер памяти внесших вклад в развитие региона немцев
08:09 10.02.2020Горожан приглашают на экскурсию в День защитников Отечества