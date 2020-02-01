Интегрированные уроки "Сохраняя память" пройдут в школах региона

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Интегрированные уроки "Сохраняя память" пройдут в школах Тюменской области для учащихся 5-11 классов, сообщает Тюменской областной поисковый центр.

Они будут представлять цикл занятий по истории и информатике, в ходе которых школьники изучат историю Великой Отечественной войны, обучатся работе с электронными базами данных, создадут электронный архив данных о родственниках, участвовавших в войне, и разместят информацию на портале "Стена Памяти". На итоговом уроке ребята расскажут о судьбе своих родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Презентация проекта "Сохраняя память" в Тюмени состоялась 6 февраля. Специалисты областного поискового центра совместно с экспертной группой учителей по истории и информатике обучили преподавателей школ города алгоритму проведения интегрированных уроков.