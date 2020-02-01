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Тюменец заплатит более ста тысяч рублей за "гостеприимство"

Общество, 14:13 12 февраля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

На 110 тыс. рублей оштрафован тюменец за фиктивную регистрацию в своей квартире 13 мигрантов, сообщает региональная прокуратура.

Как установило дознание, в марте 2019 года мужчина через МФЦ направил уведомления о прибытии в его квартиру на ул. Мира 13 граждан Таджикистана и Узбекистана. При этом он не намеревался предоставлять гостям квартиру для проживания.

Суд назначил ему штраф в размере 110 тыс. рублей в доход государства.

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# мигранты , фиктивная регистрация

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