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Из-за тепла на реках Ямала начал подтаивать лед

Общество, 17:49 13 февраля 2020

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Малые реки Ямала начали "провисать" из-за тепла и создавать угрозу для населения, пишет ИА "Север-Пресс".

Так, река Юган в Шурышкарском районе потемнела, на ней проступила вода, как бывает в лучшем случае в конце апреля. В связи с этим дорожники устанавливают ограничения на зимниках по разрешенному весу автомобилей. Зимник Аксарка – Яр-Сале до сих пор закрыт – на нем проступает вода.

Специалисты отмечают, что на Ямале установилась теплая для февраля погода. В окрестностях Салехарда температура воздуха не опускается ниже 10-11 градусов. А на самом севере региона, в Сабетте и на Тамбее, теплее всего — до минус 4-5 градусов.

Такая погода, по прогнозу, продержится до конца недели. А потом может стать еще теплее. Повсеместно на Ямале температура поднимется до 3-8 градусов ниже нуля в первые дни следующей недели. Затем подморозит, но не сильно – до минус 10-15 градусов днем.

Специалисты рекомендуют жителям округа, особенно автомобилистам, быть внимательнее к прогнозам синоптиков, всегда сверяться с условиями на зимних дорогах. Крайне опасными могут быть выходы на водоемы.

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# лед , погода , реки , Ямал

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