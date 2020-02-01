Третья очередь "Тюменских молочных ферм" компании "Дамате" готовится к запуску

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Запуск третьей очереди товарно-молочной фермы компании "Дамате" "Тюменских молочных ферм" сделает это предприятие одним из крупнейших молочных комплексов от Урала до Дальнего Востока. Об этом заявил заместитель губернатора Владимир Чейметов 13 февраля на заседании общественного совета при департаменте АПК Тюменской области.

"На следующей неделе в Тюмень приедет большая делегация во главе с руководителем Россельхозбанка, который планирует принять участие в открытии третьей очереди товарно-молочной фермы компании "Дамате", - пояснил он. - В результате реализации проекта поголовье коров увеличится с 4,6 до 6 тысяч животных".

Инвестиции оцениваются, по данным компании, в 1 млрд рублей. Возведение третьей очереди финансировалось из собственных средств и за счет кредитов Россельхозбанка. Таким образом, общая стоимость проекта "Дамате" в Тюменской области составит около 6 млрд рублей.

Молочно-товарный комплекс "Дамате" был открыт в Тюменской области в декабре 2017 года и стал крупнейшей молочной фермой в Сибири. Его строительство началось еще в конце 2015 года, завоз скота голштино-фризской породы из Германии, Дании и Голландии был начат в декабре 2016 года.

Борис Олейник