Тюменские семьи будут получать материнский капитал на третьего и каждого следующего ребенка

| Фото: портал Я-родитель ВК | Фото: портал Я-родитель ВК

Законодательную инициативу правительства Тюменской области, предусматривающую расширение круга получателей материнского капитала, единогласно поддержали депутаты регионального законодательного собрания 13 февраля.

"Документ вносит изменения в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области". В частности, предлагается выплачивать материнский капитал при рождении или усыновлении третьего и каждого последующего ребенка. Цели направления регионального материнского капитала при рождении или усыновлении третьего и каждого последующего ребенка будут определены правительством Тюменской области. Эти нововведения вступят в силу с 1 марта 2020 года", - сообщил заместитель председателя думского комитета по социальной политике Николай Яшкин.

Законопроект принят в соответствии с приоритетными задачами развития страны, обозначенными президентом Владимиром Путиным в своем послании Федеральному Собранию России, подчеркнул парламентарий.

"Сегодня все понимают важность решения демографической проблемы. Поэтому нужно стимулировать молодые семьи на рождение детей и, конечно, нужно им помогать. Этот закон как раз и свидетельствует о внимании органов государственной власти к этой проблеме, тем более, что все необходимые средства уже предусмотрены в областном бюджете", - отметил Николай Яшкин.

Напомним, закон о выплате регионального материнского капитала при рождении первого ребенка депутаты областной думы единогласно в декабре 2019 года в рамках реализации послания губернатора Тюменской области Александра Моора. Этот закон вступил в силу с 1 января 2020 года.

Евгений Бабенко