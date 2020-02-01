В Тюменской области наметили планы по реализации нацпроектов

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Реализацию национальных проектов в Тюменской области обсудили на рабочем совещании, которое провел губернатор Александр Моор.

Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что необходимо максимально быстро завершить все организационные и подготовительные моменты, провести конкурсы и другие необходимые процедуры, чтобы до мая заключить контракты и планово исполнять все мероприятия.

Региональные кураторы по каждому национальному проекту проинформировали о текущей ситуации.

В рамках нацпроекта "Демография" заключен контракт и строится детский сад в областной столице в мкр. Ямальский-1. В марте-апреле планируется провести конкурс на строительство еще двух детских садов в Тюмени: в мкр. Плеханово и на Московском тракте, проектная документация по ним проходит завершающую экспертизу. Проводятся конкурсные процедуры и на установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельских территориях, закупку передвижных комплексов ФАПов и маммографов.

Распланирована по месяцам на текущий год и программа по расселению из ветхого и аварийного жилья. В этом году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" предстоит благоустроить четыре общественных пространства и провести ремонт 11 дворовых территорий. К работам планируется приступить в начале строительного сезона.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году работы коснутся 205 объектов.