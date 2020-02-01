Более четырех тысяч человек ежегодно умирают от наркотиков в России

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Более 4,4 тыс. человек ежегодно умирают в России от потребления наркотиков, следует из статистики МВД РФ, сообщает РИА Новости.

"Число умерших от потребления наркотиков в Российской Федерации имеет тенденцию к постепенному снижению, но пока еще значительно, и превышает 4,4 тысяч человек в год (2018 год – 4,45 тысяч человек, 2017 год – 4,83 тысяч человек, 2011 год – 3,75 тысячи человек)", - говорится в проекте Стратегии антинаркотической политики РФ до 2030 года, который МВД опубликовало для общественного обсуждения.