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Более четырех тысяч человек ежегодно умирают от наркотиков в России

Общество, 17:12 15 февраля 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Более 4,4 тыс. человек ежегодно умирают в России от потребления наркотиков, следует из статистики МВД РФ, сообщает РИА Новости.

"Число умерших от потребления наркотиков в Российской Федерации имеет тенденцию к постепенному снижению, но пока еще значительно, и превышает 4,4 тысяч человек в год (2018 год – 4,45 тысяч человек, 2017 год – 4,83 тысяч человек, 2011 год – 3,75 тысячи человек)", - говорится в проекте Стратегии антинаркотической политики РФ до 2030 года, который МВД опубликовало для общественного обсуждения.

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# наркотики , статистика , УМВД России

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