IT-конференция по разработке игр пройдет в Тюмени

| Фото: "Хакатон «Харитон» | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Хакатон «Харитон» | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

IT-конференция "Беспощадный российский геймдев" пройдет в атриуме тюменского делового центра "Парус" 29 февраля, сообщает центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

На мероприятие приглашают всех, кто заинтересован темой создания игр на разных платформах ㅡ от мобильных ОС до игровых приставок. В их числе ㅡ геймеры, разработчики, дизайнеры, маркетологи и руководители студий. Участие бесплатное. Свой опыт им будут передавать федеральные и региональные спикеры. Каждый участник сможет пообщаться со спикерами со всей страны и услышать доклады по всем основным направлениям создания игр.

Ожидается, что как минимум 40% гостей конференции так или иначе уже имели опыт с разработкой игр, однако существенную часть составят тюменцы и сотрудники городских IT-компаний, ранее не сталкивавшиеся с этой сферой.

Главная мотивация для участников ㅡ возможность профессионального роста представителям всех игровых платформ по пяти основным направлениям: программирование, дизайн, менеджмент, маркетинг и HR.

Организаторами мероприятия выступают центр развития региональных кино и медиа "Медиаполис" и студия "BlueSweater".

Регистрация на мероприятие продлится до 28 февраля. Зарегистрироваться можно здесь.