На Ямале в 2019 году цены выросли почти вдвое меньше, чем в среднем по России

| Фото: Минсельхоз ВК | Фото: Минсельхоз ВК

В Ямало-Ненецкого автономном округе в 2019 году рост цен и тарифов на потребительские товары и услуги почти вдвое ниже, чем в среднем по России. На Ямале этот показатель составил 1,6%, по России – на 3,0%.

Об этом сообщает пресс-служба территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.

Повышение цен на продовольственные товары составило 0,9% (2,6% по России), на непродовольственные товары – 1,0% (3,0%), на услуги населению – 2,8% (3,8%).

Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2018 года подорожали яйца (на 9,9%), крупа и бобовые (на 5,8%), масло сливочное (на 6,0%), макаронные изделия (на 3,2%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 2,3%). Алкогольные напитки увеличились в цене незначительно (на 0,7%). Отмечено снижение цен на сахар-песок (на 18,6%), масло подсолнечное (на 4,0%), рыбу и морепродукты (на 3,6%) и другие.

Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на медикаменты (на 1,2%). Отмечен рост цен на табачные изделия (на 3,9%). Практически не изменились цены на ткани, одежду и бельё.