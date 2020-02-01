Частные детские сады в Тюменской области смогут получить гранты в 2020 году

| Фото: ИА "Тюменская линия". Архив | Фото: ИА "Тюменская линия". Архив

Не менее 100 мест в частных детских садах для малышей от полутора до трех лет планируется создать в Тюменской области в 2020 году за счет предоставления субсидий. На эти цели будет выделено более 12 млн рублей, из которых 3 млн рублей – средства федерального бюджета.

Об этом на заседании Общественного совета федерального проекта "Новая школа" сообщила заведующая сектором дошкольного образования областного департамента образования и науки Наталья Гребёнкина.

Она уточнила, что на оснащение одного места в негосударственном детском саду требуется 123 тыс. рублей. Таким образом, частное учреждение, которые откроет группу на 20 мест, может получить 2,5 млн рублей. Помимо этого частным садам предоставляют субсидии на реализацию госстандартов, компенсацию части родительской платы, а также субсидии на возмещение затрат по уходу и присмотру за детьми.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе активно развивалась негосударственная сеть детских садов. Причем не только для ликвидации очередности, но и для создания здоровой конкурентной среды в сфере дошкольного образования, чтобы у родителей была возможность, учитывая собственные запросы, устроить ребенка туда, куда хочет семья", - отметила Наталья Гребёнкина.

Конкурс на предоставление гранта частным детским садам, которые создали дополнительные места для детей до трех лет, проходил в регионе и в 2019 году. Тогда за счет средств гранта появилось дополнительно 118 мест для малышей от полутора до трех лет, всего же в таких учреждениях создали 237 мест для дошкольников.

Наталья Гребенкина также добавила, что в Тюменской области активно развивается вариативность образования, когда родители могут в разных форматах организовывать своих детей. Для этого работают группы кратковременного пребывания, адаптационные группы, группы игровой поддержки, выходного дня. Первичные навыки социализации дошкольники получают и в условиях консультационно-методических пунктов.

Председатель Общественного совета федерального партийного проекта "Новая школа" в Тюменской области, депутат облдумы Николай Токарчук в своем выступлении рассказал о предложении депутатского корпуса, которое позволит создать условия для появления в новых микрорайонах небольших частных детских садов.

"Мы предлагаем внести определенные коррективы в нормативные акты, согласно которым застройщик, получая землю, взял бы на себя обязательства отстраивать не только помещения для магазинов, аптек и спортзалов, но и адаптированные помещения для будущей аренды небольшого детского сада. Спрос на них будет высоким, особенно в новых микрорайонах", - подчеркнул он и добавил, что работа в этом направлении уже ведется, идею также поддержал губернатор Александр Моор.

Любовь Голышева