Реализовать свои идеи по деятельности вуза приглашают студентов ТюмГУ

| Фото: "Конкурс студенческих инициатив ТюмГУ" во ВКонтакте | Фото: "Конкурс студенческих инициатив ТюмГУ" во ВКонтакте

Конкурс студенческих инициатив стартовал в ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Студенческие инициативы могут быть направлены на внедрение изменений в любую из семи сфер деятельности университета: пространства (преобразование учебных аудиторий, мест питания, холлов учебных корпусов, рекреаций, общежитий, создание арт-объектов и прочее). Коммуникация (новые способы взаимодействия всех членов университетского сообщества, распространения информации; создание студенческих СМИ); сообщества (создание новых объединений студентов, выпускников, преподавателей), события (инициирование новых научных, общественных, творческих, спортивных мероприятий); культура (новые традиции, корпоративный дух, лояльность студентов и выпускников), узнаваемость (позиционирование университета в городе, области, стране, мире), образование (рейтингование студентов и преподавателей, оценка качества образования, развитие личностных компетенций студентов, новые методы и форматы учебных занятий, интеграция социально-общественной и предпринимательской деятельности в образовательный процесс).

Заявки рассматриваются на сумму финансирования до 50 тыс. рублей и до 150 тыс. рублей, общий призовой фонд составляет 2 млн 500 тыс. рублей.

Подать заявку на конкурс обучающиеся ТюмГУ могут до 11 марта на портале Ломоносов.