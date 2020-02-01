Попутный нефтяной газ Мегионского и Мыхпайского месторождений доставят на Нижневартовский ГПК

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На участках освоения Мегионского и Мыхпайского месторождений построят трубопроводы для доставки попутного нефтяного газа на Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс.

Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство линейной инфраструктуры и объектов нефтегазодобычи на Мегионском и Мыхпайском месторождениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Об этом сообщается на официальном сайте Главгосэкспертизы России.

Кроме того, проектом разработанным "Научно-проектной и инженерно-экономической компанией" и ООО "РосНефтеГазПроект", на Мегионском месторождении наряду с прокладкой газопроводов планируется обустройство площадок нефтедобычи, в том числе кустов скважин № 75, 22бис, 301 и 21бис. Проектной документацией, также одобренной экспертами Ханты-Мансийского филиала Главгосэкспертизы, на участке развития месторождения запланировано обустройство добывающих и нагнетательных скважин, строительство промысловых нефтегазопроводов, высоконапорных водоводов для закачки подготовленной воды с целью поддержания пластового давления в продуктивных пластах. Также будут построены высоковольтные линии ВЛ 6 кВ и подъездные автодороги, других сооружения и коммуникации, которые требуются для обеспечения добычи, сбора и транспорта продукции добывающих скважин.

Мегионское и Мыхпайское нефтяные месторождения расположены на территории Нижневартовского района Тюменской области, где в 1960-е годы были обнаружены самые крупные в СССР запасы нефти, в том числе гигантский Самотлор. В настоящее время добычей углеводородов и обустройством транспортной инфраструктуры на Мегионском и Мыхпайском лицензионных участках занимается ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".