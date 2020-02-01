В регионе растет спрос на валежник для собственных нужд

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области растет спрос на валежник для собственных нужд. Он востребован среди тюменцев не меньше, чем сбор других недревесных лесных ресурсов, сообщает областной департамент лесного комплекса.

Собирать валежник для собственных нужд бесплатно и без ограничений в Тюменской области разрешено с 1 января 2019 года. Ограничений по объемам нет, что позволяет в отдельных случаях экономить на покупке дров. Бесплатный сбор валежника для собственных нужд способствует рациональному использованию лесных ресурсов — получать дрова для отопления домов и при этом сохранять лес.

Как правило, одно валежное дерево имеет объем 0,5 кубов, его можно распиливать, транспортировать любым удобным способом. При этом валежник для собственных нужд нельзя передавать или продавать третьим лицам, нельзя заготавливать на заказ.

Применение нового закона показало также, что, кроме законопослушных граждан, есть и те, кто пытается под видом заготовки валежника осуществлять незаконные рубки. Так, на двух жителей Заводоуковска, перепутавших валежник с сухостоем, лесные инспекторы составили административные протоколы. Одного нарушителя привлекли к уголовной ответственности, в отношении второго полицейские ведут следственные действия.