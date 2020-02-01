Стартовал отбор специалистов в президентскую программу подготовки управленцев

| Фото: www.pprog.ru | Фото: www.pprog.ru

Департамент экономики Тюменской области при участии Тюменского индустриального университета начал конкурсный отбор специалистов, желающих принять участие в президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России в 2019-2020 учебном году, сообщает департамент образования и науки региона.

В России программа реализуется с 1998 года, тогда же к ней подключился опорный вуз региона, он является единственным вузом, который проводит обучение таких специалистов в Тюменской области. Ежегодно документы об образовании получают представители ведущих предприятий отраслей промышленности региона, социальной сферы, малого и среднего бизнеса.

Обучение проводится по направлению "Производственный менеджмент" (тип А), что обеспечивает более высокий уровень подготовки. Отличительная особенность программы - в том, что в ней сочетаются различные методы обучения: аудиторные и самостоятельные занятия, традиционные (лекционные) и интерактивные формы обучения (семинары, включающие анализ конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, тренинги). К преподаванию привлечены ведущие профессора и доценты вуза, имеющие большой опыт в профессиональном образовании, бизнес-тренеры, высококвалифицированные бизнес-консультанты, которые являются выпускниками президентской программы, а также специалистами в проектной деятельности. Акцент сделан на результат обучения – подготовку эффективных и социально-значимых проектов для региона в производственной (сервисной) сфере.

В ТИУ обучение проходит на базе института дополнительного и дистанционного образования. В среднем оно длится 6-9 месяцев. Финансирование обучения специалистов проводится за счет средств федерального, регионального бюджета (66%), а также за счет самого сотрудника или предприятия, в котором работает участник президентской программы (34 %, что составит 35-45 тыс. руб.).

В конкурсном отборе могут принять участие специалисты с высшим образованием, имеющие общий стаж работы не менее пяти лет, опыт работы на управленческих должностях не менее двух лет и принимавшие участие в реализации проекта развития организации. Возраст претендентов – до 50 лет, участие специалистов старше 50 лет допускается по ходатайству региональной комиссии в ФБУ "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров". Наличие диплома победителя Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" дает приоритетное право включения в региональную квоту (без прохождения конкурсных испытаний (общий и специальный конкурсы), при условии соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора).

Количество мест по квотам и сроки регистрации ограничены. Подробная информация размещена на сайте президентской программы. Регистрация претендентов в разделе "Подготовка 2019-2020 гг.". Справки и консультации по телефонам: (3452) 39-03-74, 28-34-06.