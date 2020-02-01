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Лучший дворовый тренер России научит тюменцев играть в волейбол

Спорт, 10:10 25 февраля 2020

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

На занятия волейболом приглашает взрослых и маленьких тюменцев спорторганизатор Александр Семеняк, который признан "Лучшим дворовым тренером федерального проекта "Детский спорт", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Тренер курирует программы "Семейный волейбол" и "Волейбол на снегу", занятия для всех желающих проходят по адресу ул. Шишкова, 15, по четвергам - с 17 часов, по субботам - с 10 часов. Телефон для связи 8(932)326-00-22.

В планах у Александра опробовать новый проект для ребят 9-11 лет, суть которого – игра в пионербол, с помощью которой ребята освоят умение играть в волейбол.

"Я бы хотел, чтобы сегодня дети и взрослые меньше пользовались различными гаджетами и больше уделяли времени совместному времяпрепровождению. Отлично для этого подходят занятия спортом", - считает тренер.

Заниматься волейболом в Тюмени можно совершенно бесплатно на базе ДЮЦ "Старт", "Фортуна, ДЮСШ "Водник", "Тура", ДЮСАШ "НЕГЕ".

Другие направления спорторганизаторов доступны на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, на портале "Тюмень - наш дом", на сайте "Детки", в группе "Спорт Тюмени для всех". Здесь же принимаются и рассматриваются замечания, предложения и вопросы по деятельности спорторганизаторов. Чтобы избежать недоразумений, созвонитесь по указанному в графике номеру телефона и уточните расписание каждого конкретного инструктора по спорту.

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# дворовый спорт

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