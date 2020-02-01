Легенда тюменского баскетбола на колясках Иван Павлов: не знаю, кто такой Андрей Романов

| Фото: Тюменской областной организации "Всероссийское общество инвалидов" | Фото: Тюменской областной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Доступная среда для инвалидов-колясочников - это не пиар-акция, это системная и многолетняя работа неравнодушных людей. Об этом заявил создатель и руководитель тюменской баскетбольной команды "Шанс", мастер спорта по баскетболу, спортсмен-колясочник Иван Павлов, сообщает Тюменская областная организация "Всероссийское общество инвалидов".

"Я не поддерживаю Романова. Я его не видел и не знаю. Как я могу его поддерживать, если я не знаю, что это за человек? Мне надо в глаза посмотреть, а потом уже разговаривать с ним, какие он выдвигает требования. Мы с 1992 года все эти вопросы поднимали - по безбарьерной среде, по транспорту, по низкопольным автобусам", - рассказал спортсмен-инвалид.

По словам Ивана Павлова, нет такой волшебной палочки, которая позволила бы в один момент решить все проблемы инвалидов.

"Такого не бывает. Надо разговаривать. Мы вместе ездили по городу, показывали, где недоступные для инвалидов места. И многого добились. Я бывал во многих городах России. Не везде так хорошо, как у нас в Тюмени, где все сделано на хорошем уровне", - отметил Иван Павлов.