Александр Моор поздравил земляков с Днем защитника Отечества

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Александр Моор поздравил жителей Тюменской области Днем защитника Отечества.

"В этот праздник мы чтим память многих поколений доблестных воинов, стоявших на страже свободы и независимости нашей Родины. Мы отдаем дань уважения тем, кто выбрал делом своей жизни ратный труд и служит Отчизне верой и правдой", - отметил он.

Ежедневно совершенствуя свое боевое мастерство, военнослужащие с честью и достоинством справляются с поставленными задачами, берегут наш покой и мирную жизнь.

Ветераны военной службы вносят весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, подают пример высокой ответственности, мужества и отваги.

"Мы любим нашу страну. Каждый из нас считает своим долгом укреплять силу и мощь России, своей плодотворной работой вносить достойный вклад в её благополучие и процветание. Желаю всем достижения поставленных целей, успехов в службе и созидательном труде, счастья и мирного неба над головой!", - сказал губернатор.