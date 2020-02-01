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Тренировка по эвакуации прошла в доме-интернате Тобольска

Общество, 16:45 23 февраля 2020

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Учебно-тренировочную эвакуацию провели спасатели в Михайловском специальном доме-интернате Тобольска, сообщает Управление МЧС по Тюменской области.

По сценарию тренировки произошло возгорание на первом этаже. Согласно инструкции, было включено сигнальное оповещение, а персонал незамедлительно приступил к эвакуации людей.

Обслуживающим персоналом было эвакуировано 86 человек. В считанные минуты на место вызова прибыли работники муниципального пожарного поста. Условный пожар ликвидирован на начальной стадии.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Тобольск , учения

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