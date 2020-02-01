В аквапарке "ЛетоЛето" акция - билеты за полцены

Весну в тюменском аквапарке "ЛетоЛето" встречают глобальной распродажей – минус 50% на полный день отдыха. Купить билет за полцены на любой день марта или апреля можно будет только на сайте летолето.рф. Online-распродажа продлится всего четыре дня – с 25 по 28 февраля.

"Мы очень рады нашим постоянным гостям, в том числе из других регионов, поэтому решили провести такую глобальную распродажу, чтобы все желающие смогли спланировать свой отдых весной и отлично провести время в аквапарке", - рассказала Ирина Васильева, генеральный директор комплекса "ЛетоЛето".

Скидка 50% распространяется на покупку билетов по тарифу "Максимальный" как для взрослых, так и для детей. При этом продолжат действовать и другие акционные предложения – тариф "Вечерний" за 1000 руб., тариф "Специальный" для льготной категории гостей. Именинники до 18 лет в дату рождения и дети до 5 лет могут посетить аквапарк бесплатно. Акции и скидки не суммируются. Подробнее на сайте летолето.рф или по телефону: +7(3452)565-500.

Фото - летолето.рф