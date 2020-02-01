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Тюменцы вошли в число победителей чемпионата органов безопасности по лыжным гонкам

Общество, 17:10 26 февраля 2020

Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям | Фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Спортсмены Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям стали победителями чемпионата органов безопасности УрФО по лыжным гонкам в командном зачете. Соревнования прошли на лыжной базе "Динамо" в Кургане и собрали семь команд из Тюмени, Кургана, Челябинска и Екатеринбурга, сообщает Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Состязания посвятили были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лыжные гонки прошли на дистанциях 5 км и 10 км, а также в виде смешанной эстафеты 4 по 5 км.

Представители Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям были быстрее всех в смешанной эстафете. В индивидуальных гонках в разных возрастных категориях лучшие результаты показали представители Курганской и Тюменской областей, Челябинской области и Свердловской области.

В итоговом командном зачете второе место заняли спортсмены Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, на третьем месте команда Управления ФСБ России по Челябинской области.

Команды-победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами.

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# лыжные гонки , соревнования

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