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Почта России поможет тюменцам увековечить память героев

Общество, 11:51 26 февраля 2020

Почта России | Фото: Почта России

Почта России стала партнером проекта "Дорога памяти". Фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта будут принимать во всех тюменских почтовых отделениях до 31 мая, сообщает организация.

Отделения Почты России есть в самых удаленных населенных пунктах, что позволит присоединиться к проекту всем жителям страны. В Тюмени уже поступают обращения от граждан, пожелавших сохранить память о своих героических родственниках.

В почтовых отделениях Почты России также разместят информационные материалы о проекте с QR-кодом. Он поможет найти страницу сайта, куда можно загрузить фото в базу данных самостоятельно.

По данным Почты России, в годы войны почтовики приняли, обработали и доставили более 10 млрд писем, почти 23 млн посылок. Почта стала единственной нитью, соединяющей фронт с тылом.

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# Почта России

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