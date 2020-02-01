Почта России поможет тюменцам увековечить память героев

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Почта России стала партнером проекта "Дорога памяти". Фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта будут принимать во всех тюменских почтовых отделениях до 31 мая, сообщает организация.

Отделения Почты России есть в самых удаленных населенных пунктах, что позволит присоединиться к проекту всем жителям страны. В Тюмени уже поступают обращения от граждан, пожелавших сохранить память о своих героических родственниках.

В почтовых отделениях Почты России также разместят информационные материалы о проекте с QR-кодом. Он поможет найти страницу сайта, куда можно загрузить фото в базу данных самостоятельно.

По данным Почты России, в годы войны почтовики приняли, обработали и доставили более 10 млрд писем, почти 23 млн посылок. Почта стала единственной нитью, соединяющей фронт с тылом.