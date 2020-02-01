Герои Великой Победы появились на улицах Тюмени

| Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Проект "Герои Великой Победы" стартовал в Тюмени. На улицах города появились баннеры с фотографиями земляков – Героев Советского Союза и других заслуженных ветеранов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Инициаторами проекта стали секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", первый зампредседателя облдумы Андрей Артюхов и гендиректор АО "Транснефть-Сибирь", член фракции "Единая Россия" гордумы Виктор Бронников. "Транснефть-Сибирь" выделила средства на реализацию проекта.

"Год памяти и славы, год 75-летия Великой Победы – особенный для всех нас. Мы не должны забывать, какой ценой досталась нам Победа, сколько героев полегло на полях сражений и какой трудовой подвиг совершен в тылу. Очень важно, чтобы наша молодежь помнила о своих земляках – героях Победы", – подчеркнул Андрей Артюхов.

На улицах Тюмени появились баннеры с Героями Советского Союза Иваном Федюнинским, Яковом Неумоевым, Николаем Кузнецовым, полным кавалером ордена Славы Хабибуллой Хайрулловичем Якиным, кавалером ордена Красной Звезды Василием Малковым. После Великой Отечественной войны Василий Прокопьевич работал в Тюмени, много лет возглавлял городской Совет ветеранов, проводил патриотическую работу с молодежью.

Вскоре проект "Герои Великой Победы" придет в Ишим и Тобольск – там появятся баннеры с ветеранами, которые родились или работали в этих городах.