Год памяти и славы открыли в Исетском районе

| Фото: администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Год памяти и славы "Памяти предков достойны!" открыли на торжестве в районном Доме культуры в Исетском. Гостями события стали труженики тыла, участники боевых действий горячих точек, юнармейцы, кадеты, волонтеры, представители образовательных организаций и органов власти, сообщает местный дом культуры.

Руководитель муниципалитета Николай Теньковский вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." труженикам тыла Антонине Константиновне Гордиевской, Зинаиде Андреевне Караульных, Анне Кирилловне Островской, Лидии Емельяновне Белослудцевой, Марии Семёновне Плотниковой и Нине Никитичне Юргановой.

Глава района наградил благодарственным письмом за активную гражданскую позицию, вклад в развитие поискового движения и участие в патриотическом воспитании молодежи активистов проекта "Рубежи Победы" в номинации "Герои нашего времени" Сергея Томилова, Анатолия Борова, Александра Зверева и Кирилла Сулекбаева, Жанну Фомину.

Для участников торжества состоялся концерт, открылась выставка "Рубежи Победы" с фотографиями участников Великой Отечественной войны, личными вещами ветеранов, солдатскими письмами, экспонатами времен войны и другими документальными свидетельствами о героях-земляках.