"Экспедиция памяти" завершилась в Аслане

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Урок мужества для учеников Асланинской школы провели участники "Экспедиции памяти" - ветераны силовых структур, заслуженные работники нефтегазовой промышленности, представители патриотических клубов, сообщает администрация Ялуторовского района.

Руководитель патриотического клуба "Память" Сергей Томилов рассказал о поисковой работе на местах кровопролитных боев времен Великой Отечественной войны. Руководитель поискового отряда Ялуторовского района "Салют Победы" Иван Фильбер показал видеофильм о работе поисковиков и представил выставку найденных в экспедициях предметов военного времени.

На встречу поколений приехал фронтовик Хамитулла Калиев, которому глава района Андрей Гильгенберг вручил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ветеран, до недавнего времени живший в Аслане, сегодня проживает рядом с сыном в Тюменском районе. Для своего почтенного возраста фронтовик держится молодцом, живо интересуется событиями, происходящими в районе и области.

В этот день школьники и педагоги посетили интереснейшую передвижную выставку оружия и боевых наград из личных коллекций, организованную участниками экспедиции.

Завершилось мероприятие митингом для жителей Асланы у памятника павшим воинам. К этому времени прибыла еще одна группа экспедиции – водители снегоходов, ехавшие на протяжении всего маршрута с флагами. К подножию постамента возложили цветы, память погибших и умерших воинов почтили минутой молчания, в честь них дали оружейный залп.