Тюменцы присоединятся ко Всероссийской акции "Диктант Победы"

| Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Тюменская область вновь присоединится ко Всероссийской акции "Диктант Победы", которая состоится 24 апреля. Для этого в регионе будет создано 50 площадок, рассчитанных на 7 тыс. 600 посадочных мест, сообщает региональное отделение партии "Единая Росси".

Как напомнил региональный координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память" Александр Крупин, в 2019 году "Диктант Победы", который прошел на семи площадках, написали около двух тысяч человек. В 2020 году организаторы ожидают не меньше участников.

Тюменцы смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева и ТОГИРРО, а также на базе 21 городской и 27 сельских школ. Самое большое количество школьных площадок – 15 – будет создано в Тюмени, по две – в Тобольске и Ишиме, в Заводоуковске и Ялуторовске – по одной.

Александр Крупин отметил, что в Тюменской области начались чествования участников Великой Отечественной войны. В 2020 году им вручат 295 юбилейных медалей.

"Ветераны, несмотря на свой возраст, ведут активную патриотическую работу с подрастающим поколением, проводят встречи и уроки с учащимися", - сказал он и добавил, что подобные мероприятия проходят и у памятника торпедному катеру, который был установлен силами тюменских единороссов в рамках регионального партийного проекта "Оружие Победы".

Отметим, партийные проекты по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, оказанию помощи ветеранам, противодействию фактам исторической фальсификации, обсуждались на первом заседании оргкомитета "Наша победа". Оно состоялось в Центральном исполнительном комитете "Единой России".

Главной темой заседания стало обсуждение памятных мероприятий и акций, которые уже проходят или еще только состоятся в 2020 году. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал объединить усилия и возможности всех участников оргкомитета при подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, что, по его мнению, несомненно даст синергетический эффект.

Он подчеркнул, что памятные и торжественные мероприятия важны для подрастающего поколения. "Мы не можем допустить наглой фальсификации нашей истории. И поэтому так важно, чтобы и наши дети, и внуки знали и помнили о нашей Победе", - отметил Турчак.

Координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память", замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в 2020 году в акции "Диктант Победы" примут участие практически все страны Западной и Восточной Европы, а также США и Аргентина. Не менее 60 площадок появится в 30 государствах. Это минимальная цифра. Планируется, что площадки "Диктанта Победы" будут открыты в военных частях по всей стране, включая удаленные и труднодоступные регионы, а также на российских военных объектах за рубежом.

Сопредседатель оргкомитета, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что успешные практики "Единой России" по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию необходимо распространять по регионам. "Нам предстоит развивать новые формы исторического просвещения и тиражировать лучшие региональные практики", - сказал он, добавив, что в скором времени оргкомитеты "Наша Победа" появятся в субъектах РФ.

Операторы большой четверки, ведущие телекоммуникационные компании, поддержали инициативу "Единой России" и сформулировали свои предложения по обеспечению всех ветеранов как бесплатными сотовыми телефонами, так и сотовой связью без ограничения по объему.

В свою очередь, член высшего совета "Единой России", генеральный директор – председатель правления "РЖД" Олег Белозеров заявил, что Российские железные дороги обеспечат ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах по всей стране. "Это решение будет действовать всегда. То есть в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно", - сказал он.

О готовности поддержать все акции, организованные "Единой Россией" в рамках партпроекта "Историческая память", заявил и заместитель министра обороны России Андрей Картаполов.

"Мы полностью поддерживаем и будем активно в них участвовать", - сказал он. При этом глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в 2020 году ведомство будет засчитывать абитуриентам вузов их высокие результаты, полученные по итогам акции. Благодаря участию в "Диктанте Победы" абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов.

На заседании оргкомитета стало известно, что "Единая Россия" разработает единую карту воинских захоронений и в этой работе рассчитывает на поддержку Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Минобороны. В партии также предложили посмертно наградить советских партизан, сражавшихся за освобождение Бельгии от фашизма и отметить государственными наградами граждан Бельгии, которые помогают в сохранении мест захоронения советских воинов, создании на территории государства музея Русского партизанского движения и установке в одной из коммун мемориального памятника погибшим советским партизанам.